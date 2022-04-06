الحلقة 5.. الكبير يتنكر لابنه العترة بسبب زوجته «مربوحة»

بدأت، مساء الأربعاء، الحلقة الخامسة من الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي للنجم أحمد مكي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي.
وشهدت بداية الحلقة ذهاب الكبير وزوجته الجديدة (مربوحة) إلى دوّار الكبير أوى عقب انتهاء حفل زفافهم و قابلت مربوحة العترة وجوني، وحينما سألت الكبير عنهم تنكر الكبير لابنه العترة وقال لها إنه بودي جارد وهو ما أغضب العترة بشدة وعقب صعود مربوحة لغرفتها قام الكبير بمصالحة ابنه وقال للعترة وجوني إن هذا اليوم ينتظره من 6 أعوام منذ اختفاء هدية.
وينتقل المشهد إلى غرفة نوم الكبير حيث تجلس مربوحة التي حاولت إدخال البهجة على الكبير الذي طلب منها أن تقوم بتغيير ملابسها وان تاخذ حريتها.
يعرض مسلسل «الكبير أوي» للنجم أحمد مكي عبر شاشة قناة ON يوميا في رمضان، وفي السادسة والثلث مساء ويعاد في الواحدة و50 دقيقة صباحا ثم يعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا في اليوم التالي.
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