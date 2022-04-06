سرقة ليلى علوي من قبل طليقها.. تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة من مسلس...

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل دنيا تانية، والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم ليلى علوي، أشرف زكي، وغيرهم، أحداثا مثيرة ومشوقة.

وفي السطور التالية؛ نسرد أبرز أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل دنيا تانية

تدور أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل دنيا تانية المعروض في السباق الرمضاني، حول دخول اللص الملثم وهو يحمل معه سلاح أبيض إلى غرفة نوم ليلى علوي أو دنيا في محاولة إيجاد الخزنة، ثم يعثر عليها وأثناء فتحها تستيقظ ليلى علوى وتحاول الصراخ، ويذهب لها اللص ويمسك ذراعيها، ثم يهددها بالقتل إذا حاولت ان ترفع صوتها، ويجبرها على فتح الخزنة ويسرق ما بدخلها، ويدخل زياد نجلها الكبير ويحاول الدفاع عنها ثم يضربه اللص في ذراعه بسلاح الأبيض ويفر سريعًا

سرقة هاتف أحد التلاميذ بمدرسة أستاذ صفوت، وتأتي ليلى علوي لتفتيش الفصل بالكامل الذي يوجد به نجلها زياد الكبير، لتجد الهاتف مع ولد يدعى فارس وتتحدث ليلى علوي المدرسة ويدعى وليد بعدم الإفصاح عن الشخص الذي تم العثور معه على الموبايل وتطلب أن يحضر فارس إلى مكتبتها

ويتهم أحد أصدقاء زياد بسرقته للموبايل لعدم إفصاح ليلى علوي والدته عن اسم السارق، ثم يحدث مشاجرة بين زياد نجل ليلى علوي، وتؤدي إلى محاولة خروجه من المنزل، وعند فتح الباب يرى والده فراس سعيد والذي يقوم بدور حسام يقف على الباب بغرض الاطمئنان على نجله زياد، وتدور محادثة بين فراس سعيد وليلي علوي، فيخبرها أنه يريد العودة لها ولكن ترفض.

ويذهب أحمد عزمي إلى بدر النمس يطلب منه الحصول على ميراثه من والده الراحل وإلا سوف يقدم الوصلات التي يمتلكها إلى النيابة، مما قد يتسبب في سجنه، ويبدأ بدر في التفكير من جديد في المصير الذي ينتظره والذي قد يهدد حياته بشكل كامل والخطط التي يرغب في تنفيذها.

ويأتي اتصال تليفوني من الشرطة للعثور على اللص، وعندما تذهب تجد سائق الباص الذي تم طرده بسبب تعاطيه المخدرات، وحينما سالت ليلى علوي عن هل تم العثور على مسروقات معه فيجيب رجل الشرطة لا، ولكن مازال التحقيق مستمر.

ثم يظهر في مشهد النهاية طليق ليلي علوي داخل سيارته، ويأتي له اللص ومعه جميع المسروقات التي تم سرقتها من منزل ليلى علوي.