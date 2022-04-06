شيرين رضا: أنا عملت فلوس من التمثيل.. ومش محتاجة راجل يصرف عليا

قالت الفنانة شيرين رضا، أنا لا أعمل من أجل المادة فقط ويجب أن أكون مقتنعة ومصدقة العمل الذى سوف أقدمه، مؤكدة أن الأموال تأتي من الإعلانات.

وخلال لقائها في برنامج "حبر سري" المذاع على قناه "القاهرة والناس"، مع الإعلامية أسما إبراهيم تابعت رضا: "عملت فلوس من التمثيل، ولا تقوم بأي عمل من أجل المادة وأنا لا أندم على شيء

واختتمت رضا: "أنا مش بعض ولا بخوف ومش محتاجة راجل في حياتي يصرف عليا ويأخذ باله مني ولكن احتاجه أن يكون صديقا ورفيقا لمشواري".