غادة عادل تنهار من البكاء خلال برنامج رامز موفي ستار

حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة خلال أحداث حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار، ونفذ رامز مقلبه وسط انهيار وبكاء الفنانة خلال فقرة مطاردات السيارات؛ بسبب القيادة الجنونية للسيارة، وأيضًا لحظة وصول السيارة إلى البركة لتسقط في المياه.

وظلت غادة عادل تردد بعض العبارات: مثل هموت، أهدى بقا، ليرد رامز، أنا رايح أخلص على غادة.

وسخر رامز جلال من غادة عادل خلال أحداث الحلقة، حيث قال رامز جلال عندما وقع بعض التفجيرات الخاصة بتنفيذ المقلب: مجدي بعد يتخلص منك يا غادة.. دي جايبة معاها زمزمية اية ده يا غادة، عاملة زي قصة هند رستم في مسلسل ابن حميدو، كما وصفها بـ السينجل مازر.

وعبرت غادة عادل، عن سعادتها لرؤيته الفنان العالمي فاندام، حيث قالت مستحيل أسيب فيلم عالمي علشان تعبانة، وأضافت صوريني والنبي.

واستضاف رامز جلال، اليوم ضمن أحداث حلقة برنامجه رامز موفي ستار، الفنانة غادة عادل ويعاونه في الملقب هذا العام الفنان العالمي فاندام.

وبدأ المقلب بقيام إحدى مساعدات الملابس بشكها بدبوس بقوة وكأنها لا تقصد، ثم بدأت وصلة ركوب السيارة وقيادتها برعونة شديدة، وسط صحراء، الرياض والاحتكاكات مع السيارات الأخرى كجزء من هذا المشهد الغير حقيقي، حيث تعالت صرخات الفنانة مع زيادة الحركة ووصولهم إلى الكوبري، القصير الذي جعلها تتخيل أن السيارة سوف تسقط منه في بركة يوجد بها تمساح.

وانتابتها حالة من الزعر عندما اكتشفت أن ما حدث لها مقلب، حيث حاولت أن تتمالك نفسها وأعصابها بسرعة.

ويشهد برنامج رامز جلال، هذا العالم العديد من من المفاجآت والموافق والمفارقات الغير متوقعة، ومشاركة النجم العالمي فاندام، وكشف البرومو، وقوع العديد من مشاهير الفن، في فخ رامز، وأيضًا من نجوم الرياض: منهم غادة عادل، درة، عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، بيج رامي، محمد أنور، نجلاء بدر، سنتيا خليفة، سليمان عيد، ومحمد محمود، حنان مطاوع، وغيرهم من النجوم.