شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة جديدة لها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
وظهرت ساندي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون اسود وجاكت جينز، مما نال اعجاب متابعيها.
وأعلنت الفنانة ساندي ، شفائها من فيروس كورونا، رغم استمرار بعض الأعراض ومن أبرزها الصداع بحسب ما نشرته عبر حسابها بتطبيق انستجرام.
وأعلنت المطربة ساندى، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وقالت ساندى ، من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف إن جالى كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.