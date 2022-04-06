ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ساندي، جمهورها بصورة جديدة لها، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت ساندي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون اسود وجاكت جينز، مما نال اعجاب متابعيها.

وأعلنت الفنانة ساندي ، شفائها من فيروس كورونا، رغم استمرار بعض الأعراض ومن أبرزها الصداع بحسب ما نشرته عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وأعلنت المطربة ساندى، عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال فيديو عبر خاصية ستورى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وقالت ساندى ، من خلال الفيديو :" مكنش لازم أعرف إن جالى كورونا".