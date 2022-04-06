شاهد… نور عمرو دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نشرت نور عمرو دياب ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت نور عمرو دياب ، بملابس رياضية و علقت قائلة:" elevate my gym look “

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