شاهد.. منة فضالي تنصح متابعيها: لا تتخذ قرارات عندما تكون حزينًا

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت منة فضالي علي الصورة قائلة:"لا تقدم وعودًا عندما تكون سعيدًا، ولا تعيد الرد عندما تكون غاضبًا ، ولا تتخذ قرارات عندما تكون حزينًا "

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