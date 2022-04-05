فردوس عبد الحميد: عقد الفن في مصر انفرط بعد 2011

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد ، إن مصر تعتبر المؤسس الأول للدراما والفن في الوطن العربي .
أضافت فردوس عبد الحميد في حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج “ حكايات 60 سنة دراما ” المذاع على قناة “ تن ”:بعد عام 2011 انفرط عقد الفن في مصر وابتدينا نسمع في بيوتنا مسلسلات بها شتائم وألفاظ بذيئة ".
وتابعت فردوس عبد الحميد :" قبل 2011 كان هناك رقابة قبل وبعد الإنتاج للعمل الدرامي لمنع خروج أي ألفاظ او مشاهد غير لائقة، وبعد 2011 حدثت فوضى في مجال الفن والدراما والمسلسلات ".
وأكملت فردوس عبد الحميد :" خلال السنوات الماضية بدأت الأمور تتماسك في مجال الفن والدراما والمسلسلات ويتم اتباع ضوابط في إنتاج المسلسلات والاعمال الفنية ".
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