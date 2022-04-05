شيرين رضا: زواج الوسط الفني فاشل ونهايته الطلاق

أكدت الفنانة شيرين رضا أن الفنان أحمد الفيشاوي طلبها للزواج كنوع من الهزار، موضحة: "أنا لن أتزوج سواء كان أحمد الفيشاوي أو غيره، معنديش وقت للزواج، وأنا فشلت في الزواج مرتين، وتعلمت من صغري أنني إذا فشلت في حاجة معملهاش تاني".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "وأنا ما بدورش على أحد يتزوجني واللي عايز يتجوزني يحارب وأنا مش هقدم نفسي على طبق من فضة للرجال".

وأوضحت: زواج الوسط الفني فاشل، ونهايته الطلاق قد يكون بسبب الغيرة المتبادلة من نجاح الآخر، فالفنان بحكم عمله قد يكون متضايق من عمل زوجته، ولكن هناك زواج ناجح مثل منى زكي وأحمد حلمي.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "شغل في العالي"، الذي يلعب دور البطولة فيه بطلتها الفنانتين فيفي عبده وشيرين رضا، أحداثا جديدة، حيث قام الثنائي بالتخطيط لجريمة نصب جديدة على أحد الرجال.

جاءت ضمن الحلقة، فلاش باك، لطريقة تقابل “فيفي”، و"شيرين"، حيث كانت شيرين رضا تحاول الانتحار من اعلي كوبري قصر النيل، بعدما تعرضت للنصب من زوجها والزواج عليها، وهو ما أنقذتها فيفي سريعًا للتحول القصة لعقدة نفسية بالنصب المستمرة على الرجال.

كانت المفاجأة هو عرض السيرة الذاتية لأحد الأشخاص يدعي “سفيان الجوهرى”، والذى حصل على جائزة عالمية في الفيزياء النووية، حيث حصل على جائزة قيمتها بمليون دولار، والذى خطط الثنائي لطريقة النصب عليه.

من ناحية أخرى، كانت اضطرت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة فيفي عبده إلى تغيير اسمه ليصبح "شغل في العالي" قبل عرض أولى حلقاته بساعات.

جاء تغيير الاسم بعد أن استجاب المجلس الأعلى للإعلام للشكوى المقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج "شغل عالي" الذي يعرض عبر قناة cbc والقناة الأولى المصرية.

وطالبت دينا عبد الكريم في شكواها بتغيير اسم المسلسل، باعتباره اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج الذي بدأ عرضه منذ أشهر تحت اسم "شغل عالي ".

وتم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي" إلى "شغل في العالي" حيث التزمت قناة عرض المسلسل والشركة المنتجة بالقرار في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يرى المجلس الأعلى للإعلام أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وتدور أحداث مسلسل "شغل في العالي" في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.