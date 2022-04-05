زفاف الكبير على مربوحة في مسلسل الكبير أوي 6.. الحلقة الـ4

تم خلال الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي 6 زفاف الكبير ومربوحة بعد حفل زفاف كبير تمت إقامته في دوار الكبير، ولقد حاولت العروسة أن تتقرب من الكبير ولكنه كان يصد محاولاتها، وكانت ترقص وتشعر بفرحة عامرة.

ولقد فاجيء جوني الجميع وحضر إلى الفرح وهو في كامل رشاقته، كما أتي بمفاجأة لشقيقه الكبير، حيث أحضر المطرب أحمد شيبة الذي تغنى بأغنية من أجل الكبير، ولكن في الأخير وأثناء محاولة جوني لضرب النار أسوة بالكبيرة تقع فوق شيبة وهو على المسرح نجفة، وأصيب ووقع على أرض المسرح.

الحلقة 3

دارت أحداث الحلقة 3 من مسلسل الكبير حول وصول الكبيرة فحت والتي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم إلى المزاريطة لاستكشاف سر تغير سلوكيات الكبير إلى درجة اقتراب عزله من العمودية.

ويتم الكشف عن أن الكبيرة هي عمة الكبير وجوني، واكتشفت أن الكبير يحتاج إلى الزواج، وبالرغم من إصراره على عدم الزواج على زوجته هدية فإن الكبيرة ترفض وتقرر أن يتزوج من مربوحة لتعدد مميزاتها، أما جوني فيسأم من سمنته التي تؤثر في مظهره، ويقرر أن يغير واقعه، ويخبر هجرس أنه سيعود إلى البلدة بعد أن يخسر الوزن الزائد.

الحلقة الثانية

دارت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي حول تحول كبير يتعرض له العترة ابن الكبير، حيث تحول إلى شاب كبير بعد أن تناول منتجًا من صنع الدكتور ربيع.

وتعرض الكبير لحالة من الصدمة بعد رؤية العترة ولم يقتنع أنه ابنه إلا بعد أن أوضح له الدكتور ربيع احتماليات تحوله، واختبر الكبير العترة ليتأكد أنه بالفعل ابنه، وحمل الكبير همًّا كبيرًا نظرًا للتحول الكبير الذي ستشهده حياة ابنه بعد التحول، وجاء المحافظ إليه ليهدده أنه سيتم عزله من العمودية بعد الإهمال الذي أصاب الحياة من حوله، وفي نهاية الحلقة يتم الإشارة إلى شخصية جديدة سوف تظهر في الأحداث وهي شخصية الكبيرة ولم يتم الإفصاح بعد عنها.

الأبطال

ومسلسل الكبير أوي 6 من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج.