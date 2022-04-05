هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء ببرنامج ”رامز موفي ستار”

أصيبت الفنانة هنا الزاهد بحالة من الفزع والخوف خلال مشاركتها فى برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" تقديم الفنان رامز جلال، خلال استقلاله سيارة “رامز موفي ستار وفان دام” بعد رؤية الكوبرا والثعبان وخوفًا من الانزلاق في بحيرة التمساح.
وأطلقت الفنانة هنا الزاهد العديد من الصرخات والاستغاثات، قائلة: "والنبي نزلوني".
ودخلت الفنانة هنا الزاهد في نوبة بكاء شديدة.
يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.
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