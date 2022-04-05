قناة النهار تطلب وقف “المداح 2” وتطالب بتعويض 17 مليون جنيه من المنتج

ابو ظبي - احمد الجزار - حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم في دعوى قناة النهار التي تطالب بوقف تصوير مسلسل “المداح 2” لجلسة 26 أبريل.

وأقام المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار دعوى أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيها بإيقاف تصوير مسلسل “المداح 2” لسابقة تعاقد منتج المسلسل على عرضه عبر شبكة قنوات النهار إلا إنه خالف بنود التعاقد وعرضه على مجموعة قنوات MBC.

وطالبت قنوات النهار بتعويض مادي 17 مليون جنيه عن الإخلال ببنود التعاقد.

يذكر أن “المداح 2” يعرض حصريا على شبكة قنوات “إم بي سي”، ويشارك في بطولته حمادة هلال، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدي، وأحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد عرض الجزء الأول من المسلسل العام الماضي، حصريا على قناة النهار.