هنا الزاهد.. ضيف رامز جلال اليوم الثلاثاء 4 رمضان 2022

يهتم قطاع كبير من المشاهدين ، لمتابعة حلقات برنامج رامز موفي ستار، وسط تساؤلات عن ضيف رامز جلال اليوم الثلاثاء 4 رمضان 2022.

وقد استضاف رامز جلال خلال الـ3 أيام الماضية كل من الفنانة الكبيرة صابرين والفنانة الشابة ياسمين صبري بالإضافة إلى حمو بيكا.

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال اليوم الثلاثاء الفنانة الشابة هنا الزاهد.

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