بسبب إعلان عمرو دياب.. بلاغ للنائب العام ضد البريد المصري

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدَّم محام ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع هيئة البريد المصري بتهمة إهدار المال العام، على خلفية إعلان عمرو دياب لصالحهم.

وقال مُقدم البلاغ في بلاغه إنه شاهد إعلان عمرو دياب والمفترض أنه دعاية لهيئة البريد المصري لكنه رأى أن الإعلان هو ترويج لشخص عمرو دياب.

وأضاف أن الشعب المصري يدفع الملايين من قوته في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وأن الإعلان بالطريقة التي ظهر بها أبعدت الأنظار عن البريد المصري وسلَّطت الضوء على عمرو دياب.

وأشار إلى عدم وجود أي خدمات مقدمة من البريد المصري في الإعلان أو فروعه أو أرقام هواتف، وهو ما يؤكد التعمد في إهدار المال العام، على حد قوله.

واستند في بلاغه إلى أن القانون يعاقب مرتكب جريمة المال العام وفق نص المادة 116 مكررًا / أ والتي تنص على “يُعاقب كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد”.

“وإن كان الإهمال ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس والغرامة ويُحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أهدرها”.

وطالب المحامي أيمن محفوظ، مقدم البلاغ، في ختام بلاغه المرسل إلكترونيًا برقم 162364 عرائض النائب العام بتحقيق موسع في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.