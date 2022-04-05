كادت تخسر والدتها.. حريق يلتهم مطبخ ياسمين الخطيب

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن اندلاع حريق في منزلها، مؤكدة أن النيران أحرقت مطبخها، وكادت أن تخسر والدتها جراء الحريق، الذي شب في شقتها منذ قليل.

حريق بمنزل ياسمين الخطيب

ووجهت ياسمين الخطيب رسالة شكر لكل من عاونها على إخماد الحريق في شقتها، موجهة شكرها لجيرانها وأصدقائها، مشيرة لسرعة استجابة الحماية المدنية لإطفاء الحريق الذي اندلع في منزلها.

وكتبت ياسمين الخطيب تدوينة على الفيس بوك قائلة: ” الحمد لله على كل شيء.. المطبخ اتحرق، وكدت أخسر أمي.. شكرًا للجيران إللي ساعدونا، والأصدقاء إللي تواجدوا في ثوان، شكرًا لكل إللي وقفوا جنبي.. وشكرًا للحماية المدنية على سرعة الاستجابة ربنا يحفظ أحبائنا”.

وعلقت على أصدقائها ومتابعيها قائلة: ” الله يسلم قلوبكم جميعًا.. إحنا بخير الحمد لله لكن المطبخ اتدمر”

يذكر الإعلامية ياسمين الخطيب من مواليد القاهرة عام 1981 لأب مصري وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب “الفرقان” الذي أثار ضجة كبيرة.