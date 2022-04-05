بعد سحب عينات من الأسواق.. هيئة سلامة الغذاء تكشف مصير استيراد “شوكولاتة الحشيش”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التابعة لرئاسة الجمهورية، إن الهيئة سحبت عينات بالفعل من الشوكولاتة التي تحتوي على الخشخاش في السوق المصري، التي تحدث عنها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بأنها تحتوي على مخدر الحشيش.

أوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، في تصريحات صحفية، أن الهيئة أرسلت العينات التي تم سحبها إلى المعامل، وخلال 3 أيام من الآن سيصدر بيان رسمي بتفاصيل المنتج ومكوناته.

وأشار منصور، إلى أن هذا النوع من الشوكولاتة، يحتوي على بذور الخشخاش التي تستخدم في العديد من المكونات الغذائية، وهي تختلف عن مخدر الحشيش الممنوع قانونيا، مشيرًا إلى أن منع استيراد هذا النوع الشكولاتة يعتمد على نتائج عينات المعامل التي ستحدد إذا كانت مضرة بصحة المستهلكين أم أن نسبة بذور الخشخاش في الشكولاتة طبيعية.

كان الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أعلن أنه تبين له بعد التمحيص أن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانا، ومنهم مسؤولون وشخصيات في مناصب مرموقة هو تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي تحتوي على نبات الخشخاش في مكوناتها.

وأوضح نصار في منشور له عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، أنه ومنذ مدة ليست بالقصيرة شكا له كثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش، وهو ما عرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر.

وتابع أنه اكتشف بالصدفة، تواجد منتج يباع بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة عبارة عن حلوى شوكولاتة تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحا في أغلب الدول الأوروبية وأميركا، مضيفا وهو ما يفسر الظاهرة، مطالبا من الجميع توخي الحذر.

لكن رئيس جامعة القاهرة السابق عاد وتراجع عن تصريحاته وأنها لم تكن شاملة كافة التفاصيل وأن بذور الخشخاش تستخدم بشكل طبيعي في بعض الأطعمة.