ميار الببلاوي: أختي مش راضية تسامحني بعد أن اتهمتها بالردة وأشفق على هيفاء وهبي كمسلمة

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت النجمة ميار الببلاوي عن علاقتها بشقيقتها الصغرى التي اتهمتها بالردة بسبب خلعها الحجاب، وذلك خلال استضافتها في برنامج “سابع سما” الذي تقدمه راغدة شلهوب.

قالت الفنانة ميار الببلاوي: “شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ويعكر صفو علاقتنا تصريحي هذا عنها، رغم أني أحب أخوتي كثيراً، لكن زوج شقيقتي مات شهيدا وهو زعلان مني”.

وأشارت: عندما قلت هذه الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن خلع الحجاب أمر كبير ولم أستوعبه، وأنا مصنفة كمقدمة برامج دينية وأدرس في الجامعة وخريجة الأزهر، وحصلت على الدكتوراه في الخطاب الديني، فكنت أخشى من اتهامات الناس لي بأني لم أستطع إقناع أختي، فكيف سأقنعهم.

وأضافت: علاقتي بشقيقتي لم تصل للقطيعة فنحن نتحدث ونتقابل باستمرار ولكن تظل هذه الكلمة مني تؤثر فيها.

وكانت ميار الببلاوي نشرت في فبراير 2017، منشورا عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، جاء به: “”يا جماعة أشهدكم وأشهد الله أنى بريئة من أختى مروة وآسفة إنى بقول أختى لآخر مرة، فهى بالنسبة لى إنسانه مرتدة عن دين الإسلام ولا تمت لى بصلة من اليوم اللهم بلغت اللهم فاشهد وحسبى الله ونعم الوكيل”.

ميار الببلاوي تهاجم هيفاء وهبي

كشفت الفنانة ميار الببلاوي عن رأيها في العديد من النجمات في هذه الفترة، ومن بينهن هيفاء وهبي التي وجهت لها نصيحة خاصة.

قالت ميار الببلاوي إنها تعتبر هيفاء وهبي “مُزة”، وعلى معصية بسبب ملابسها.

وتابعت: هنحفر في الأرض، ونحطها لما العمر يتقدم بينا مينفعش نفضل على معصية، مع احترامي لكل الفنانين ميبقاش السيستم ومنهجي في الحياة أقلع أوي كده، أشفق عليها كمسلمة.

لا يعد هذا الهجوم هو الأول من ميار الببلاوي على هيفاء وهبي، في رمضان 2017، كتبت منشورا عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، جاء به: “أرجوكم أنا بموت لما أشوف إشعارات القنوات رمضانك عندنا ورمضان أحلى.. يا ناس رمضان أحلى مع طاعة ربنا.. متخسروش شهر مش هيتعوض فى المسلسلات والبرامج التافهة.. مال رمضان بطنط هيفاء وهبي مع خالص احترامي ليها كفنانة.. مال رمضان ومشاهد العري والرقص وشرب الخمر واللبس اللي يفطر بلد.. لا حول ولا قوة إلا بالله إنقذوا أنفسكم وارمضنااااه”.”

يذكر أن هيفاء وهبي وجهت رسالة للنساء عبر حسابها على “إنستجرام”، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مرتدية ثوب أخضر قصير.

وكتبت هيفاء: ” عندما تفكري في الأشياء الجميلة لا تنسي أن تحسبي نفسك ضمنها”.

يذكر أن ميار الببلاوي خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم من الرحم، كما أنها تعرضت ايضًا لكسر في أصابع قدمها بعد سقوط لوح خشبي عليها.

من ناحية أخرى تقدم ميار الببلاوي برنامج “نادي النساء السري” عبر قناة “الشمس”.