طليق عبلة كامل يوضح حقيقة تناولها الإفطار في مائدة رحمن

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان أحمد كمال بصفته طليق الفنانة عبلة كامل ووالد بناتها على الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وصف أنها تتناول الإفطار على مائدة رحمن.

قال كمال إن الصورة التي يتم تداولها حول حقيقة إفطار عبلة كامل على مائدة الرحمن، هي من كواليس مسلسل سلسال الدم”، كانت تتناول الطعام مع فريق عمل المسلسل، وأنها تفطر خلال شهر رمضان برفقة أسرتها.

وكان أحد حسابات محبي الفنانة عبلة كامل نشر صورة لها وعلق عليها كاتبا: “كل عام وانتم بخير أحبابي وأولادي أنا أتابع كل تعلقتكم الجميلة شكرا لكم”، لتنتشر الصورة ظنا من الجماهير أنها في مائدة رحمن.

يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، عام 2018، الذي قدمت أول أجزائه عام 2013، ومن بعده غابت عن الأنظار، لتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، ولكن أسرتها نفت هذا الأمر تماما، وظلت عبلة كامل ملتزمة الصمت والابتعاد عن الأضواء.