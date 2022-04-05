تركى آل الشيخ: الاختيار 3 عمل ملحمى يشرح أوقات مهمة وعصيبة فى...

أشاد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بأحداث مسلسل الاختيار 3، بعد عرض ثلاث حلقات من المسلسل حتى الآن، واصفًا إياه بالعمل الملحمى إلى يكشف تفاصيل أوقات مهمة وعصيبة فى تاريخ الأمة العربية، مؤكدًا أنه يحق لكل مصرى الفخر بقيادة جيشه وضباطه، موجهًا الشكر لكل من عمل على هذا المسلسل موفرًا كافة الإمكانيات لظهوره بهذا الشكل.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، "شابوه لمنتجين مسلسل الاختيار ثلاثة، والشكر لمن سمح لهم ووفر لهم هذه الإمكانيات.. عمل ملحمى يشرح أوقات مهمة وعصيبة فى تاريخ أمتنا.. يحق لكل مصرى الفخر بقيادته وجيشه البطل وضباطه الشجعان.. وتحية إجلال وتقدير لفخامة الرئيس السيسى، وللمرحوم البطل المشير طنطاوى، واللواء عباس كامل، الرجل الأمين المخلص لقائده وبلده".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين فى المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحى خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون فى البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.