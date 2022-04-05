وزيرة الثقافة تعقد اجتماعا لوضع آليات تنفيذ الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول...

عبد الدايم : الفترة المقبلة تشهد العديد من الأحداث البراقة التى تؤكد مكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات وتعكس ملامح الحراك الفكرى والفنى فى المجتمع

اجتمعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لوضع اليات تنفيذ عدة برامج ثقافية خلال الفترة القادمة وتبدأ بفعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي والتي تنطلق في التاسعه مساء الاحد ١٠ ابريل من سور القاهرة الشمالي وتضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الايسيسكو اضافة الى الاجندة الابداعية الرمضانية التى تشمل 1479 حدثا فكريا وفنيا الى جانب الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز واعلام مصر الذين اثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الابداعية طوال قرن من الزمان وتحل ذكراهم المئوية خلال 2022

فى بداية الاجتماع وجهت عبد الدايم التهنئة للحاضرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وقالت ان الفترة المقبلة تشهد العديد من الاحداث البراقة التى تعبر عن الهوية وتعكس ملامح الحراك الفكرى والفنى فى المجتمع ، وتابعت ان من ابرزها فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامى والمقامة بالتعاون مع منظمة العالم الاسلامى للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) والتى تاتى تاكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى للثقافات عبر الازمنة والعصور بالاضافة الى توطيد اواصر العلاقات بين الشعوب الاسلامية وتعزيز التواصل الفكري بينها من خلال اقامه حوار ابداعي يبرز قيم التعايش والتسامح التي يزخر بها تراث العالم الاسلامي ، بالاضافة الى اجندة الانشطة الرمضانية الهادفة الى تحقيق جانبا من محاور استراتيجية العمل الخاصة بنشر التنوير واعادة تشكيل الوجدان ،واشارت ايضا الى الاحتفالات التى تحمل عنوان مئويات مصرية وتلقى الضوء على رموز واعلام الوطن فى مختلف المجالات الابداعية عرفانا بما قدموه من انجازات ساهمت فى تشكيل جزء من تاريخ الوطن ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والاجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للتفوق .

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهى ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الدكتورة نيفين موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون ونائبها الدكتور هشام جمال ، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتورةكرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة ، صبرى سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما ، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير .