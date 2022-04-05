مبلغ صادم فاق كل التوقعات.. لن تصدق كم بلغ أجر الفنان جان كلود فان دام في برنامج رامز موڤي ستار!

الرياض - محمد الاطلسي - ظهر ممثل الأكشن البلجيكي فان دام في برنامج رامز موڤي ستار كظهور أول في أولى الحلقات والتي تم استضافه الفنانة صابرين، حيث وكلمة السر في برنامج هذا العام هو النجم العالمي جان كلود فان دام. وتسائل الجمهور بعدها كم يبلغ اجر الفنان العالمي حيث وان دخله كبير جداً من افلامه السينمائية، ولابد أن يكون أجره مرتفع جدا، وتداول مؤخراً رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان أجر النجم العالمي فان دام، مبلغ 200 ألف دولار لليوم الواحد من البرنامج الذي استغرق تصويره 13 يوماً.

وتدور فكرة البرنامج في التواصل مع الضيف عبر إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تسويق النجوم، وإخباره أنه مرشح للعمل والمشاركة في الجزء الثاني من سلسلة لأحد الأفلام العالمية، التي تتعرض لفكرة وجود ممثلين بلبس مختف مرتديين أقنعة مصنوعة خصوصاً لهذا العمل، وبعد ذلك تقوم الشركة الوسيطة بإرسال فيديو 25 ثانية يظهر به فان دام معلناً سعادته بمشاركة الضيف، ويذكر اسمه فتزيد ثقة النجم ويتم توقيع العقود، وفي الصحراء يتم الانفراد بالضيف. ويقوم النجم بتمثيل مشهد مع فان دام، ويحضر للتصوير من فوق جسر عالٍ ويقع من فوقه بعد مواقف محرجة ومرعبة وكثيرة، ثم يظهر وكأنه يسقط في بحيرة وبها تماسيح كثيرة في مشهد مرعب. يذكر أن رامز جلال سيستضيف نخبة النجوم أبرزهم هدى المفتي، وأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، واللاعبون محمد شريف، وبدر بانون، وعمرو السولية، من النادي الأهلي، وبيج رامي، والإعلاميان عبدالناصر زيدان، وعمرو الدرديري.