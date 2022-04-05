نشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت منة فضالي بإطلالة شتوية جذابة بجاكيت أحمر وهي تتناول الذرة المشوي من سيارتها ، و علقت قائلة: اكتر حاجه بحبها الذرة المشوي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. منة فضالي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.