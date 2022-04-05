بالفيديو.. حلمي بكر: شيرين عبد الوهاب حامل ولم تنفصل عن حسام حبيب

شكك الموسيقار حلمي بكر، برواية انفصال مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الفنان حسام حبيب.

وقال حلمي بكر، خلال استضافته عبر برنامج ”خط أحمر“ المذاع على فضائية “الحدث اليوم” المصرية، أن ”الطلاق لم يحدث بعكس ما أعلنته شيرين في وقت سابق“، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تكون الفنانة أعلنت طلاقها لإثارة الجدل وخطف الأضواء نحوها.

وخلال اللقاء وجه مقدم البرنامج الإعلامي المصري محمد موسى سؤالا قال فيه: “يعني عاوز تقولي أن شيرين وجوزها حسام حبيب اتفقوا مع بعض عشان يطلعوا يعلنون انفصالهم بهدف الدعاية.. هي شيرين محتاجة دعاية“.

ليرد حلمي بكر ساخراً: ”لا أنا اللي محتاج دعاية“، في إشارة على تأكيده بأن إعلان شيرين عبدالوهاب طلاقها كان بهدف الدعاية.

واستشهد بكر، لتأكيد تصريحاته بآخر ظهور لشيرين عبدالوهاب في إحدى الحفلات بالقاهرة ببطن منتفخة قائلاً: “مصادري حملها اللي ظهر على الشاشة من أسبوعين”.

وأكد الموسيقار ، على أنه “برغم هذا في إشارة إلى (إدعائها الطلاق)، إلا أن ذلك لا يقلل من شأنها الفني كمطربة وفنانة عظيمة”، مشيراً إلى أن هناك أصواتا وأجيالا كثيرة تقلدها.

يشار إلى أن شيرين عبدالوهاب كانت قد أعلنت يوم 3 ديسمبر من عام 2021 الماضي، انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وظهرت بعدها حليقة الرأس في إشارة إلى معاناتها خلال فترة زواجها، ما أثار حينها حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي والوسط الغنائي في مصر.