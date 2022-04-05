شيرين رضا: معرفش المطربة أحلام وعمري ما سمعتها وأحب الراجل اللي يضحكني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة شيرين رضا على صورة المطربة الإماراتية أحلام، قائلة: “معرفهاش وعمري ما سمعتها”، موضحة: “أكتر حاجة ممكن تلفت نظري للرجل أنه يكون بيضحكني، وأصحابي الرجالة أكتر من السيدات”.

وأكد خلال البرومو الذى عرضته فضائية “القاهرة والناس”، لبرنامج “حبر سري”، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، “أن المؤذن يجب أن يكون صوته حلو لأنه يدعو للصلاة”.

وتذاع حلقة الفنانة شيرين رضا على جزئين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “شغل في العالي”، الذي يلعب دور البطولة فيه بطلتها الفنانتين فيفي عبده وشيرين رضا، أحداثا جديدة، حيث قام الثنائي بالتخطيط لجريمة نصب جديدة على أحد الرجال.

جاءت ضمن الحلقة، فلاش باك، لطريقة تقابل “فيفي”، و”شيرين”، حيث كانت شيرين رضا تحاول الانتحار من اعلي كوبري قصر النيل، بعدما تعرضت للنصب من زوجها والزواج عليها، وهو ما أنقذتها فيفي سريعًا للتحول القصة لعقدة نفسية بالنصب المستمرة على الرجال.