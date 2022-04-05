حلمي بكر: شيرين عبدالوهاب لم تنفصل عن زوجها.. والدليل إنها حامل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حدث الموسيقار حلمي بكر عن تصريحه بشأن عدم طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أنه لم يحدث، والدليل على ذلك “حملها” الذي ظهرت به في إحدى الحفلات الأخيرة.

وقال حلمي بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها.

وفي سياق آخر، سخر الموسيقار حلمي بكر، من طريقة عناء هيفاء وهبي، لافتا أنها نجحت في التمثيل.. ولا علاقة لها بالطرب والغناء، ولكنها استغلت نجاحها في التمثيل، مضيفا: الوحوحة مش غنا.

وطالب الموسيقار حلمي بكر، الفنان محمد رمضان والفنانة هيفاء وهبي بالتوقف عن الغناء، لافتا إلى أن محمد رمضان يواصل نجاحه في الغناء الإيقاعي على حساب قيمته وموهبته القوية في التمثيل، فهو نجم كممثل.

كما كشف الموسيقار حلمي بكر تفاصيل واقعة طرده لشقيقته من لجنة اختبارات الغناء حينما كان يترأسها، موضحا أن الأمر لا علاقة له بكونه “رجلا صعيديا”، قائلا:”كل الصعايدة رجالة وجدعان، لكن الموضوع مش كده”.

وقال حلمي بكر: “أنا طردتها من لجنة الاختبارات لأن صوتها وحش، وإنتي سمعاني دلوقتي وأنا بقولك صوتك وحش أهو”.