التموين: حذف أي مواطن يمتلك سيارة حديثة من البطاقات التموينية بدءا من 1 مايو

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي مواطن يمتلك سيارة حديثة، سوف يتم حذفه من البطاقات التموينية بدءا من 1 مايو المقبل.

وأضاف المصدر أن الوزارة تسعي خلال الفترة المقبلة، إلى تقنين حق المواطن الذي سيستفيد من البطاقة التموينية، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.