التموين: حذف أي مواطن يمتلك سيارة حديثة من البطاقات التموينية بدءا من 1 مايو

ابو ظبي - احمد الجزار - قال مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي مواطن يمتلك سيارة حديثة، سوف يتم حذفه من البطاقات التموينية بدءا من 1 مايو المقبل.
وأضاف المصدر أن الوزارة تسعي خلال الفترة المقبلة، إلى تقنين حق المواطن الذي سيستفيد من البطاقة التموينية، بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية، لحذف غير مستحقي البطاقة التموينية، وكانت الوزارة طالبت منذ أسبوعين بتقديم أصحاب البطاقات التموينية مفردات المرتب المطلوبة من الزوج والزوجة، وذلك لمعرفة مدى استحقاقهم الحصول على الدعم التمويني أم لا.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حذف أي مواطن داخل البطاقة التموينية يتخطى راتبه 9600 جنيه.
ويصرف ما يقرب من 65 مليون مواطن السلع التموينية، حيث يتم توزيعهم على 21 مليون بطاقة، بينما يتم صرف ما يقرب من 71 مليون مواطن الخبز وذلك من خلال 22 مليون بطاقة تموينية.
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