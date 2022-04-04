مسلسل توبة الحلقة 3.. المواجهة الأولى بين عمرو سعد وشقيقه دياب

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل توبة ؛ باكتشاف علاقة بين رحاب الجمل والمعلم سيد "ماجد المصري".

بعدها تحاول رحاب الجمل التقرب من المعلم سيد حيث تطلب من مروة الأزلي" غادة" ان تسحر للمعلم سيد وتصنع عمل سفلي له حتي يتزوجها.

وتطلب مروة الأزلي" غادة" من رحاب الجمل ان تعطي لها اي شئ لـ عمرو سعد " توبة " حتى تربطه بها ويتزوجها هو الاخر.

ويذهب دياب شقيق توبة الي بورسعيد وبالفعل يجد توبة حيث وصل الي منزل والد زوجة توبة وطرق الباب وعلم ان توبة يسكن في الدور الاعلى .

وتشهد الحلقة المواجهة الاولي بين دياب وعمرو سعد ؛ حيث طلب منه دياب ان يعود مرة اخري للعمل معه في السرقة في الوقت الذي رفض عمرو سعد ذلك ليمهله دياب وقت للتفكير .

وتنتهي الحلقة علي قيام رحاب الجمل باخبار المعلم سيد بان شخص سأل عن توبة ولكنها لا تعرف هويته.

وتصدر مسلسل توبة الترند على موقع التواصل الإجتماعي لتداول التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية مساء اليوم على قناة mbc مصر.

و يتصدر قائمة الترندات اسم عمرو سعد، حيث يتلقي تفاعلا كبيرا من الجمهور وردود إيجابية حول المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولى أمس .

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد والفنانة أسماء أبو اليزيد مسلسل "الجسر"، من بطولة نيللي كريم، عمرو سعد، ويشارك في العمل محمد علاء، خالد كمال، سارة الشامي، محمد منير، عصام عمر، أحمد علي، والطفل يوسف أحمد وآخرين وإخراج بيتر ميمي.