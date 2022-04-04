ابو ظبي - احمد الجزار - علق محمد المرشدي، مالك ومؤسس شركة “معمار المرشدي” المالكة لمشروع “زهرة” العقاري في الساحل الشمالي، على إعلان المشروع الذي أثار جدلًا منذ وقت إذاعته أمس أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب ظهور المطربة اللبنانية ميريام فارس، بملابس وصفت بغير المناسبة لشهر رمضان المبارك.
وقال المرشدي إن الشركة تلقت أمس طلبًا بحذف فقرة تؤدي فيها ميريام رقصة ضمن إعلان المشروع، مع الفنان الشاب أحمد حاتم والمطرب أبو، وأضاف المرشدي أن الشركة استجابت فورًا رغم أن المشهد لا يتعدى زمنه الـ4 ثواني فقط.
يأتي هذا عقب موجة من الانتقادات من المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابس المطربة اللبنانية وما اعتبره الكثيرون غير ملائم للشهر الكريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من محمد المرشدي على رقصات ميريام فارس المثيرة في إعلان أحد مشاريعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.