أول تعليق من محمد المرشدي على رقصات ميريام فارس المثيرة في إعلان أحد مشاريعه

ابو ظبي - احمد الجزار - علق محمد المرشدي، مالك ومؤسس شركة “معمار المرشدي” المالكة لمشروع “زهرة” العقاري في الساحل الشمالي، على إعلان المشروع الذي أثار جدلًا منذ وقت إذاعته أمس أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب ظهور المطربة اللبنانية ميريام فارس، بملابس وصفت بغير المناسبة لشهر رمضان المبارك.

وقال المرشدي إن الشركة تلقت أمس طلبًا بحذف فقرة تؤدي فيها ميريام رقصة ضمن إعلان المشروع، مع الفنان الشاب أحمد حاتم والمطرب أبو، وأضاف المرشدي أن الشركة استجابت فورًا رغم أن المشهد لا يتعدى زمنه الـ4 ثواني فقط.

يأتي هذا عقب موجة من الانتقادات من المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابس المطربة اللبنانية وما اعتبره الكثيرون غير ملائم للشهر الكريم.