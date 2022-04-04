محمد رمضان يشارك الجمهور صورة من ”المشوار”: مستني رأيكم في الحلقة الثالثة

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور له من مسلسل المشوار، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد رمضان: “مستني رأيكم في الحلقة الثالثة من مسلسل #المشوار !”.

يشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم محمد رمضان و دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة» ميديا هب سعدى – جوهر".

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "المشوار" شخصية "ماهر" الهارب من العدالة بسبب تورطه فى تجارة الآثار ويدخل فى رحلة هروب مع زوجته دينا الشربينى "ورد"، ويطارده طوال الحلقات أحمد مجدى الذى يجسد دور ضابط.