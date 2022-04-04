نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور له من مسلسل المشوار، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وعلق محمد رمضان: “مستني رأيكم في الحلقة الثالثة من مسلسل #المشوار !”.
يشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم محمد رمضان و دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبدالرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة» ميديا هب سعدى – جوهر".
ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "المشوار" شخصية "ماهر" الهارب من العدالة بسبب تورطه فى تجارة الآثار ويدخل فى رحلة هروب مع زوجته دينا الشربينى "ورد"، ويطارده طوال الحلقات أحمد مجدى الذى يجسد دور ضابط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يشارك الجمهور صورة من ”المشوار”: مستني رأيكم في الحلقة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.