أول تعليق من ليلى علوى على اتهام مسلسلها “دنيا تانية” بتقديم مشهد “زنا محارم” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة ليلى علوي على قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف عرض الحلقة الأولى من مسلسلها “دنيا تانية” بسبب احتوائها على مشهد زنا محارم وعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية.

كان ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاعلكم” من تقديم سارة الدندراوي، ويعرض عبر قناة “العربية”.

وقالت ليلى علوي: أنا احترم كل الآراء، واسمي وخبرتي يجعلاني أعرف جيدا ماذا أفعل وأعرف جيدا أنه لا يوجد شيء يؤذي المشاعر، ونحن نأخذ بالملاحظات التي قيلت وكل واحد منها يرى عمله جيدا.

وعن المسلسل قالت: عندما عرض علي مسلسل “دنيا تانية” وجدته مليء بالأحداث الصعبة وهذا ما جذبني له، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور.

وتابعت: في المسلسل نقدم مجموعة من الشباب، وسنستمر في التصوير حتى آخر شهر رمضان، وأوجه الشكر لكل العاملين في المسلسل بداية من العاملين والبوفية وحتى الممثلين أشكرهم على وقفتهم.

وكان المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بوقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية” حول شخصية “دنيا سالم” التي تؤدي دورها الفنانة ليلى علوي، وهي مديرة مدرسة دولية ومتزوجة من بدر (يؤدي دوره الفنان فراس سعيد)، ولديها منه ولدان.

ومسلسل “دنيا تانية” بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.