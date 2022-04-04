زينة: اعتذرت عن مسلسل «ذات» في اللحظات الأخيرة

حلَّت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية فرح علي، عبر برنامج «الفرصة» والمذاع على إذاعة «أون سبورت FM»، قائلة إنها لا تعرف استغلال الفرص جيدًا في حياتها بل أساءت استغلال الفرص وأهدرتها جميعها.

وقالت زينة، خلال الحوار، إنها ندمت على تضييع مسلسل «ذات» و«سجن النسا»، حيث قالت «مسلسل ذات ده اتعمل علشاني، بعد فيلم بنتين من مصر، عشان ماكنوش عايزين الجمال الملون لكن بيحبوا الجمال الشرقي، والمخرجة كلمت جابي خوري وبنوا المسلسل كله عليه وبدأنا بروفات مع كاملة أبو ذكري واعتذرت لأسباب شخصية».

وأضافت زينة، خلال استضافتها في برنامج «الفرصة»، قائلة: «جاتلي النجومية بدري قوي لكن معنديش اللي ينصحني فنيا، وفي البيت رافضين عندي التمثيل لحد دلوقتي»، موضحة أن «والدتي شخصية قوية، ما بعرفش أحكي لها حاجة عن شغلي هى عايزاني أطلع زيها، وراحت سحبت ورقي من معهد سينما وقدمته في كلية تجارة إنجليزي عين شمس علشان هي كانت في كلية تجارة».

ولفتت زينة إلى أنها من مواليد برج الدلو، موضحة أن هذا البرج ليس له مالكة، كاشفة أنها زمالكوية جدا وكانت تلعب كرة قدم في فريق الزمالك، موضحة أن والدها زمالكاوي متعصب وكان بينزل يوزع صناديق الحاجة الساقعة في المنطقة كلها عندما يفوز الزمالك، مؤكدة أنها ترغب أن أولادها يكونوا أهلاوية، موضحة أنهما يلعبان الكرة حالياً في النادي الأهلى

وأشارت زينة إلى أن «محمد صلاح مثل أعلى لأولادها في الحياة مش بس في الكورة»، لافتة إلى أن «مو صلاح راجل واثق في نفسه، ويحب والدته وزوجته وبحاول أعلم أولادي ذلك»، كاشفة عن أنها لم تذهب للاستاد، قائلة: «بشجع المنتخب و كل اللعيبة بيعملوا عمل جماعي رائع وعلى رأسهم محمد صلاح أنا كنت بحب ساديو مانى لكن بعد ماتشات المنتخب بطلت أحبه».

وكشفت زينة مع فرح علي، أن العامل المشترك في نجاحاتها هو الفنان أحمد فهمي، وأضافت «مبسوطة قوى بفيلم الفلوس والتعامل مع تامر حسني لأنه كمان عنده جماهيرية كبيرة ومع مخرج كبير مثل سعيد المروق والمؤلف محمد عبد المعطي عملنا نجاح كبير قوي في الفيلم ده».

وعن طقوس رمضان قالت: «اختلفت عن زمان، رمضان بالنسبة لي شبرا علشان بنلم من بعض وبنجيب الزينة»، موضحة أنها تتابع مسلسل محمد رمضان المشوار، وبسؤالها لو هتختارى تعملى بطولة أمام كريم عبد العزيز، أحمد السقا، تامر حسني؟ أجابت زينة: تامر حسني.