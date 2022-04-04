أول تعليق من روجينا بعد تحرك قضائي ضد مسلسلها الجديد: ظلم وإطاحة بمجهود 200 فرد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة روجينا على نائب برلماني بعدما تقدم بمذكرة عاجلة لمجلس النواب لوقف مسلسها الجديد “انحراف” الذي انطلق عرضه مع بداية رمضان.

وتقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى يطالب فية باتخاذ إجراءات ضد مسلسل “انحراف” بسبب قيام “حور”، وهي الشخصية التي تقدمها روجينا بقتل رجال الأعمال طلعت الدقاق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد لطفي.

وعلقت روجينا في مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” على هذا الأمر، قائلة: “إن الفن مرآة المجتمع، وهو القوى الناعمة والمؤثرة، فممكن كلمة في مسلسل تأثر وتبني وتغير أشياء كثيرة، وأنا مضايقة جدا، وحاسة أن ده ظلم كبير أوي للمسلسل، وظلم كبير لعمل فني مهم”، مؤكدة أن هدفها تغيير الواقع، خاصة أن مسلسل انحراف يعبر عن الواقع.

وتابعت: “أنا عاوزة أقف بجانب الست المصرية وأقدم قضايا تخدمها، عاملين مجهود كبير لسعادة الجمهور ونلمس قضايا المجتمع، خاصة أن من المواقع ومن قضايا حقيقة داخل مجتمعنا”.

وأضافت: “المسلسل حقق نجاحاً كبيراً وردود فعل جيدة فور عرضه”، مشيرة إلى أن مشهد القتل محل الخلاف مبني على أحداث أخرى سوف يتم سردها في الحلقات المقبلة.

وأوضحت روجينا، أن وقف المسلسل هو إطاحة بمجهود أكثر من 200 فرد يعمل ويكسب قوت يومه من هذا المسلسل، مؤكدة أنه لا يجوز الحكم على مسلسل بمشهد واحد دون أن تشاهد باقي الحلقات وفهم الدوافع التي دفعت الشخصية للقتل.

واختتمت حديثها، قائلة : “أنا مستغربة رد الفعل السريع ده مشهد في أول حلقة إزاي نحكم على عمل فني من مشهد أو حلقة وده ظلم لعمل فني مهم وأنا لما قدمته علشان بيطرح قضايا مهمة واحنا لسة بنبدأ”

وكان النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى يطالب فية باتخاذ إجراءات ضد المسلسل بسبب ذلك المشهد معللا ذلك بأنه مخالف لتقاليد الأسرة المصرية.

وأوضح فى بيان له قائلاً: “هناك مشاهد فاضحة وألفاظًا سيئة وقيام السيدات في بعض المشاهد بأعمال إجرامية وصلت إلى القتل مثل ما تم من مشاهد في مسلسل انحراف، وهذا دليل قاطع على أن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تتعلق بالالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين والمنشورة في الجريدة الرسمية من منطلق مسؤولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات لا يتم الالتزام بها من صناع الدراما الرمضانية”.

ولم يكن هذا الأمر هو الأول الذى يحدث مع المخرج رؤوف عبد العزيز، فسبق وقام المجلس الأعلى للإعلام العام الماضى بإصدار قرار بإيقاف عرض مسلسله “الطاووس”، من بطولة جمال سليمان وسهر الصايغ، بعدما أحدث العمل نجاحا كبيرا، حيث كان يسلط من خلاله الضوء على أحد القضايا والموضوعات الهامة التي لها اهتمام كبير لدى الشارع المصري والرأي العام.

مسلسل”انحراف”، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل “إنحراف” كل من سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، و محمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز