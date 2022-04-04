بيتر ميمي يكشف عن مشاركة 5 اَخرين في إخراج “الاختيار 3”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف المخرج بيتر ميمي عن مشاركة 5 مخرجين في إخراج الجزء الثالث من مسلسل الاختيار على رأسهم أحمد سمير فرج وحسام علي.

وكتب ميمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بشكر زملائي المخرجين اللي أخرجوا أيام من مسلسل الاختيار 3 أستاذ حسام على اللي عمل جزء كبير جدا من المسلسل بمنتهى الأمانة والإخلاص أستاذ أحمد سمير فرج أستاذ خيرى سالم أستاذ أحمد حسن أستاذ عبدالرحمن أبو غزالة”.

وتصدرت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل” الاختيار3″ ترند تويتر بعد استحواذهما على نسبة مشاهدة كبيرة، وتفاعل الجمهور معهما بسبب الاحداث التي تضمنتهما.

وجاءت الحلقة الثانية باسم خيرت الشاطر، وبدأت الحلقة بمشهد تولي الرئيس السيسي منصب وزير الدفاع، وظهر في المشهد عدم رغبة السيسي الإطاحة بالمشير طنطاوي من منصبه، بالإضافة إلى شعوره بالذنب، ولكن هدأ هذا الشعور بعدما طمأنته والدته بأنه يستحق ما وصل إليه.

وظهر الفنان ياسر جلال في شخصية الرئيس السيسي، وهو يفكر في تطوير القوات المسلحة، وخاطب السيسي في مشهد وهو في منصب وزير الدفاع، أبناء سيناء وتحدث معهم عن الأخذ بثأر شهداء حادث رفح وتوعد قائلًا: حق ولادنا غالي واللي عمل كده هيتحاسب كويس أوي.

وتناولت الحلقة المخططات التي دبرها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان لاستهداف مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، إلى جانب التخطيط لتشكيل ميليشيات مسلحة من أجل استخدامها في حال حدوث أي أزمة مع الدولة، أو من أجل الضغط على المؤسسات الأمنية والعسكرية.