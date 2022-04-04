منة عرفة لـ إلهام شاهين: هو لازم نتباس ونتحضن ونتشال علشان نمثل (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة منة عرفة على تصريحات الفنانة إلهام شاهين عن الفنانين الذين يرفضون تقديم مشاهد قبلات ومطالبتها لهم بالجلوس في المنزل وترك المهنة.

كان ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “سابع سما” من تقديم راغدة شلهوب ويعرض عبر قناة “النهار”.

وقالت منة عرفة: في البداية ظهرت الفنانة إلهام شاهين وتحدثت عن الفنانين الذين يرفضون تقديم بعض المشاهد وطالبتهم بالجلوس في المنزل لأنه لا يوجد ما يسمى بالسينما النظيفة، وفي هذا الوقت أنا لم أرد خاصة أنها لم تذكر اسمي، لكن بعدها تحدثت عن الأمر مرة أخرى وعلقت على ما حدث بيني وبين الفنان محمد نجاتي وأيضا حكمت علي أن أترك المهنة وأجلس في المنزل، وأنا لا أعرف هل لا بد أن نقدم مشاهد قبلات حتى نعمل في الفن، مضيفة “هل معنى ده أن الفن في مصر عبارة عن بوس وأحضان، هو لازم كلنا نتباس ونتحضن ونتشال علشان نمثل”.

كما ردت منة عرفة على الانتقادات التي طالتها بسبب انتشار صور لها وهي ترتدي مايوه وتدخن السجائر.

وقالت منة: أنا مثل أي شخص يذهب إلى البحر أسهر وأحضر حفلات، في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لا انشر أي صورة خاصة، أنا لا أظهر هذه الصور، الصور التي انتشرت لي على البحر كانت بسبب اختراق هاتفي، إذا نشرت أنا هذه الصور لا يمكن أن أخرج بعدها واتحدث عن تحفظات حول الأدوار التي أقدمها هذا نفاق.

وتابعت: البعض يعتقد أنني متناقضة أرفض تقديم أعمالا محددة وفي نفس الوقت أذهب إلى البحر وارتدي مايوه، هل المفروض ارتدي إسدال على البحر، كل مكان له ملابسه، أي فتاة في سني أو حتى أصغر ترتدي مايوه لماذا لا أعيش حياتي كما أريد.

وأكملت: أنا كممثلة أريد أن أقدم نفسي للجمهور بشكل مختلف، أنا لم انتقد من يقدم مشاهد قبلات، أنا أتحدث عن نفسي، بعد سنوات طويلة سيكون لدي أطفالا لا أريد أن يروا والدتهم في صورة تزعجهم.

على جانب آخر، كشفت منة عرفة خلال اللقاء أن الطلاق بينها وبين زوجه محمود مهدي لم يتم رسميا حتى الآن.

يذكر أن محمود المهدي أعلن انفصاله عن منة عرفة للمرة الثانية، وألمح عبر حسابه على “إنستجرام”، إلى أن الانفصال مرتبط بوقوفه ضد الفساد.