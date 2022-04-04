شاهد.. راغب علامة بعد إفلاس لبنان: سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه

علق الفنان راغب علامة علي إعلان إفلاس لبنا صباح اليوم. وغرد علامة من خلال حسابه الشخصي تويتر :" لبنان ليس مفلساً ! لبنان مسروووووووووق. أهل الحكم وجماعاتهم واسيادهم سرقوه نهبوه اغتصبوه ودمّروه ". ‏وتابع :" لو المجتمع لم يكن متفقًا معهم لم يكن ليستطيعوا فعل ذلك بالشعب اللبناني ". ‏وأضاف:" لو القوى العظمى أرادت إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين، عندها يستطيع لبنان ان ينهض من هذه الكارثة ".

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