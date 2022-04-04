شاهد.. أحدث جلسة تصوير لميرهان حسين في رمضان

نشرت الفنانة ميرهان حسين صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام. وظهرت ميرهان حسين في الصور باطلالة محتشمة ، حيث ارتديت عباية زيتي ، وشعرها المنسدل على الاكتاف . وعلقت علي الصورة قائلة :" اذا كان النور في قلبك سوف تجد طريقك ".

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