شاهد…أسما شريف منير تستعيد صور من ألبوم الذكريات

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور لها ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت اسما شريف منير"شكلي كان مختلف جداً في ٢٠١٢ انا نفسي معرفتنيش!! و ده كان شعري مش بروكة ".

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