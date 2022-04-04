فنانة مصرية شهيرة تطلق بعد 5 ساعات من الزفاف والسبب صادم .. ولا يخطر على بال آحد !

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت فنانة مصرية أسرع طلاق في الوسط الفني، بعد أن طلاقها زوجها رجل الأعمال بعد 5 ساعات من زواجهما.

ففي الوسط الفني حالات الطلاق كانت قياسية بالفعل فمنها ما حصل بعد 5 ساعات من الزواج، ومنها بعد 24 ساعة، ومنها بعد عدة أيام، وأكثرها بعد أشهر قليلة.

ورصد موقع “الفن” في تقرير له أبرز وأقصر الزيجات في الوسط الفني:

الممثلة المصرية نهلة سلامة تحمل الرقم القياسي في أسرع طلاق وقع في الوسط الفني، وذلك بعدما تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النجار، وانتهى الزواج في خلال 3 ساعات تقريباً، فلقد تزوجا في الخامسة فجراً وانفصلا في الساعة الثامنة صباحاً.

أما حالة الارتباط التي لم تستمر سوى لساعات أيضاً جمعت كل من الممثل المصري رشدي أباظة بالفنانة اللبنانية الراحلة صباح، ويقال إن الزواج لم يدم أكثر من 15 ساعة وذلك بسبب تدخل الفنانة سامية جمال والطلب من زوجها رشدي أباظة أن ينفصل عن صباح، بعدما علمت جمال بأن أباظة تزوج عليها.

كذلك فاجأت الممثلة السورية تولين البكري الجميع عندما كشفت عن طلاقها بعد 24 ساعة من زواجها، وذلك لأن أهل عريسها لم يوافقوا على زواجه منها لكونها سيدة مطلقة. واعتبرت أن هذا الطلاق ناتج عن عنف معنوي يُبنى على نظرة المجتمع المجحفة بحق المرأة المطلقة.

المصدر: مواقع اخبارية