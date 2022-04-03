دارين حداد تتعرض للخيانة من زوجها في”بابلو”

ظهرت الفنانة دارين حداد للمرة الأولى في مسلسل "بابلو" اليوم ضمن أحداث الحلقة الثاني’ن حيث حاولت استجواب زوجها والذي يلعب دوره محمود حجازي، وذلك بعد أن أتى إلى المنزل متأخرًا، بسبب خيانته له، ووقوع حادث له وإصابة عشيثته.

وتدور الأحداث بمحاولة "بابلو" والذي يلعب دوره حسن الرداد بالتستر على الجريمة، كونه يعمل لدى مصطفى فهمي، وهو والد محمود حجازي في العمل، وبعدها يتجه بابلو إلى صلاح عبد الله من أجل إجباره على التوقيع ببيع إحدى الأراضي التي يمتلكها بنصف ثمنها لصالح مصطفى فهمي.

وتوضح دارين حداد أن الدور مازال في المرحلة الأولى له، وأنه سيتطور مع تطور الأحداث ليشهد مزيد من الأحداث المشوقة.

وتصدر العمل أمس تريند تويتر بعد أحداث الحلقة الأولى له، وهو من بطوله كل من، حسن الرداد، ونجلاء بدر، وأروى جودة، ومصطفى فهمي، وسلوي عثمان ، وهالة فاخر، ومحمود حجازي، وهو من إخرج محمد حماقي، ومن تأليف حسان دهشان، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

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