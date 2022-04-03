”أرواح وأشباح وتمن بسطرمة” الحلقة 2.. محمد ثروت عريس مخدوع يطلب الطلاق

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "أرواح وأشباح وتمن بسطرمة" الذي يذاع على محطة راديو “إنرجي” مرور عام على زواج حسام وحنان حيث بدأت المشكلات الزوجية بعدما اكتشف العريس أنه تزوج من شخصية لن تحقق له طموحاته الأسرية ولن تستيقظ صباحا لتحضير الفطور له.
بعد خلافات عديدة بينهما لجأ حسام إلى أهل زوجته لإخبارهم أنه يرغب في الطلاق من ابنتهم، لكنها تظهر أمامهم أن علاقتهما على ما يرام وأن ما يقوله غير حقيقي فينصحونه بالتوقف عن التفكير في الانفصال.
وظهر شخص جديد في حياة حنان وحسام وهو نديم البلاليني خبير العلاقات العاطفية وأخصائي مساعدة الأزواج والزوجاح لإنجاح علاقتهما الذي يعلم كل خلافاتهما، ووعدهما بإيجاد حل لهذه الأزمة.
مسلسل "أرواح وأشباح وتمن بسطرمة" من كتابة وتأليف إسلام شلباية، وهو عمل كوميدي، بطولة محمد ثروت ومنى جمال، وعلي قنديل، وإخراج زهرة رامي.
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