أحمد داش يهرب من الجامعة من أجل مشروعه الخاص في ”مين قال”

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل “مين قال؟!” لتكمل مشوار شريف “أحمد داش” في تحقيق هدفه بصناعة مقعد من الورق، بعد أن نجح في إنشاء نموذج قاد على تحمل وزن صديقه أكرم، ليبدأ التفكير في المرحلة الثانية من المشروع، ولكن ذهابه للكلية يمثل عقبة في طريقه.

ويقرر شريف عدم الذهاب للجامعة دون ان يخبر عائلته، وبدأ في خداعهم بمساعدة صديقة أكرم وإكمال مشروعه في منزل صديقته زينة، وانطلق في رحلة شراء المتطلبات اللازمة للمشروع بالمال الخاص بمصاريف الجامعة، ولكن والدة أكتشف أنه لم يدفعها للجامعة، فكيف سيتعامل شريف مع تلك العقبة الجديدة؟

ويُعرض مسلسل مين قال؟! على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وبجانب أحمد داش يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، أميرة أديب وهنا داود، والمسلسل من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم ويدور المسلسل في إطار دراما عائلي.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي