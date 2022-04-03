بسبب مسلسل “انحراف”.. أول بيان عاجل للبرلمان بشأن مسلسلات رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى البرلمان يتهم فيه المسلسلات الرمضانية التي تعرض حاليا عبر شاشة التليفزيون بعدم الالتزام بالقيم وتقاليد الأسر المصرية.

وقال النائب محمد عبد الله في البيان إن العديد من الأعمال المعروضة حاليا تتضمن مشاهد فاضحة وألفاظًا سيئة وقيام السيدات في بعض المشاهد بأعمال إجرامية وصلت إلى القتل مثل ما تم من مشاهد في مسلسل “انحراف”.

وتابع زين الدين في بيانه “هذا دليل قاطع على أن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتعلق بالالتزام بالكود الإعلامي الصادر عن المجلس منذ سنتين والمنشورة في الجريدة الرسمية من منطلق مسؤولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية والإعلانات لا يتم الالتزام بها من صناع الدراما الرمضانية”.

وطالب النائب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتأكد من خلو الأعمال الفنية المعروضة من مشاهد تحفز على العنف والكراهية سواء من المسلسلات أو البرامج، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعمال الدرامية التي لا تلتزم بالقيم والعادات والتقاليد، والتي لم تراع المعايير المهنية والأخلاقية وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي ووصفها بأنها تشوه صورة المرأة عمدا.