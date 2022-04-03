مخرج مسلسل”يو تيرن” يرد على ممثلة اعترضت على عدم وضع اسمها بتتر البداية

ابو ظبي - احمد الجزار - علق المخرج سامح عبد العزيز على الأخبار المتداولة حول اعتراض الممثلة نور الكاديكي على حذف اسمها من تتر مسلسل “يو تيرن”.

وأوضح عبد العزيز أن كل ممثلى العمل وكل طاقمه تم وضع أسماءهم في تتر النهاية، وذلك نظرا لمحدودية الوقت بتتر البداية، حيث أنه مُحْكم بوقت الأغنية التي تقدمها نانسى عجرم، وفقا للدراما التي تعبر عنها الأغنية.

وأكد عبد العزيز أن محاولة الزج باسم ريهام حجاج في كل أمر يخص المسلسل أمر غير مقبول، فالعمل له صناعه سواء كإخراج أو إنتاج، والمخرج هو قائد العمل وهو المسئول عن كل جوانبه الفنية، ولا علاقة لريهام حجاج من قريب أو بعيد بمثل هذه الأمور سوى أنها بطلة العمل ولها الدور التي تلتزم به.

يعرض مسلسل “يوتيرن” للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

ومسلسل “يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.