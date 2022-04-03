“نتفليكس” تقرر وقف التعامل مع ويل سميث بعد واقعة “الأوسكار”

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت شركة نتفليكس العالمية، وقف العمل مع الممثل ويل سميث، وتوقف عمل تحضيرات فيلمه الجديد، وهو من إنتاجها، وذلك لما بدر منه تجاه زميله كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكانت إدارة منصة نتفليكس الإلكترونية، تفكر في العثور على مخرج جديد لفيلم ويل سميث Fast and loose، وذلك بعد انسحاب المخرج David Leitch من المشروع، قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة Daily mail العالمية.

وتصدر ويل سميث، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية، بعدما صفع مقدم حفل الأوسكار، الفنان الكوميدي كريس روك، والذي سخر من المرض الذي تعاني منه زوجة ويل سميث، وهو مرض الثعلبة الذي يتسبب في تساقط الشعر، الأمر الذي جعل ويل سميث يستشيط غاضبًا.

وعلى الفور صعد ويل سميث، إلى المسرح وصفع كريس روك بقوة، مما أثار دهشة الحضور والجماهير حول العالم، كما حذر روك من ذكر اسم زوجته مرة أخرى.

وعاد الممثل ويل سميث، وقدم اعتذاره لزميله الكوميدي كريس روك، عما بدر منه خلال حفل جوائز الأوسكار، في منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول، ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة حقًا طبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا.

كما أعلن سميث، استقالته من أكاديمية الأوسكار، حيث كتب سميث في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي: لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل.

وأضاف سميث: أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها، وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة.