ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا منذ قليل تعلن من خلاله وقف عرض إعلان “دايس” رسميا.
وجاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر “فيسبوك” : “قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض إعلان دايس يأتي ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.
وتابع البيان : كما أن الأعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع أداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.
وتابع البيان “تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحورات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف
وقد أثار إعلان “دايس” للملابس الداخلية موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه على شاشات التليفزيون لما اعتبره الكثيرون إساءة إلى الأطباء وتنمر على الفقراء وعلى الملابس الممزقة بسبب الفقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعارضه مع أداب وأخلاقيات المجتمع.. “الإعلى للإعلام” يقرر وقف إعلان “دايس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.