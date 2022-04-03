لتعارضه مع أداب وأخلاقيات المجتمع.. “الإعلى للإعلام” يقرر وقف إعلان “دايس”

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا منذ قليل تعلن من خلاله وقف عرض إعلان “دايس” رسميا.

وجاء في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر “فيسبوك” : “قررت هيئة المكتب بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام وقف عرض إعلان دايس يأتي ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

وتابع البيان : كما أن الأعلان أثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع أداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.

وتابع البيان “تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحورات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص على أن استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء على المخالف

وقد أثار إعلان “دايس” للملابس الداخلية موجة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه على شاشات التليفزيون لما اعتبره الكثيرون إساءة إلى الأطباء وتنمر على الفقراء وعلى الملابس الممزقة بسبب الفقر.