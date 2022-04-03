شاهد.. رانيا يوسف تروج لمغامرتها من برنامج نجوم السماء: المغامرة أسلوب حياتي

روجت الفنانه رانيا يوسف، لمغامرتها من برنامج نجوم السماء عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . ونشرت رانيا فيديو ، لها من كواليس الحلقة وعلقت قائلة : عمري ما بتردد أبداً أني أدخل أي مغامرة.. أصلها أسلوب حياتي ، فما بالكم بقى لو المغامرة دي في بلدنا الحلوة، شوفوني النهاردة في مغامرة جامدة جداً في برنامج نجوم_السماء على القناه الأولى الساعه ٦:١٥ مساءاً ، وعلى @ontv الساعة ١٠:٤٠ مساءاً والإعادة ٢ عصراً.

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