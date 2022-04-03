شاهد.. هيدي كرم عن مشاركتها في ”الاختيار 3”: شرف كبير لي

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة مع النجم أحمد السقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . وعلقت هيدي قائلة: شرف كبير ليا مشاركتي في عمل وطني كبير و عظيم #الاختيار يؤرخ لأيام مصيرية عاشتها مصر و انتصرت فيها على قوى الشر و الظلام بإرادة وعزيمة من حديد

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