شاهد.. بعد عرض أولى حلقات مكتوب عليا.. أيتن عامر لجمهورها

وجهت الفنانة ايتن عامر ، رسالة لـ جمهورها ، بعد عرض اولى حلقات مسلسل “ مكتوب عليا ” عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام . وعلقت ايتن عامر " انا مبسوطة الف حمد و شكر ليك يا رب على جبر الخاطر و رزقك ليا بنعمة القبول و شكرا على تعليقاتكوا الجميلة اللى بتفرح قلبي ربنا يخليكوا ليا ♥️ #مكتوب_عليا ".

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