شاهد.. حمادة هلال يشارك جمهوره بصورة من مسلسل المداح

نشر الفنان حمادة هلال ، صورة له من مسلسل “ المداح ”، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. وعلق حمادة هلال “ الحمدلله ”.

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