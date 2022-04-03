إجراء فحص كورونا للأسماك في شنغهاي بالصين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - مقطع فيديو غريب تداوله رواد مواقع التواصل لأحد العاملين في القطاع الطبي يجري اختبار كورونا على سمكة حية في سوق شنغهاي للأسماك في الصين.
ففي المقطع المتداول، يقوم عامل طبي بإدخال قطعة قطن داخل فم سمكة حية، من أجل اختبار فيروس كورونا.
وكان أول من نشر الفيديو محطة “نشانغشا” الإذاعية الصينية، وحصد أكثر من 2.3 مليون مشاهدة على منصة “هاوكان” فقط، كما تداوله مستخدمو منصة “ويبو” الصينية.
يأتي اختبار كورونا على الأسماك في الوقت الذي شهدت فيه مدينة شنغهاي في الصين، وهي مركز مالي يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، زيادة في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تقسيم المدينة إلى قسمين على طول نهر هوانغبو للسماح بإجراء اختبارات جماعية، مع وجود السكان على جانبي النهر في مراحل مختلفة من الإغلاق الصارم.
في الأثناء، تكافح السلطات في شنغهاي للتعامل مع موجة مشتبه بها من تفشي فيروس كورونا في مستشفى كبير للمسنين، في علامة على مدى خطورة تفشي المرض في أكبر مدينة في الصين.
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